الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل عيد الأضحى..

"لبسك لغيرك.. عيد" مبادرة بمراكز شباب سوهاج لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

نفّذ مركز شباب السوالم التابع لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أعمال  فرز وتجهيز الملابس التي تم تجميعها تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرية قبل عيد الأضحى المبارك لبث الفرحة في نفوس الأطفال والكبار من هذه الأسر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أن ما يتم تنفيذه في مراكز الشباب يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها المديرية ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وهي مبادرة "يوم الخير" تحت شعار"  لبسك لغيرك... عيد".

من جهته، أشاد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتلك المبادرات والتي ترفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًَا وغرس روح التطوع وحب الخير لدى أعضاء فرق التطوع والجوالة.

وجدير بالذكر أن تلك المبادرة يقوم بتنفيذها أعضاء فرق التطوع والجوالة والجوالات وأندية الفتاة بمراكز الشباب المختلفة بنطاق محافظة سوهاج بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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اتحضر اجا اخيه اسر احتياجا أضحى اطفال ارة

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