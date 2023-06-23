الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

حبس
حبس

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، فى مجال فحص السائقين عن فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، وجاري استمرار الحملات المكبرة.

إستمرار الحملات المكبرة الأسلحة النارية والبيضاء الحملات الأمنية المكثفة الأسلحة النارية السيطرة الأمنية المواد المخدرة حائزى الأسلحة النارية والبيضاء حملات أمنية مكبرة ضباط قطاع الأمن العام

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