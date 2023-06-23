الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: مد التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى نهاية يوليو

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم، على الموقع الإلكتروني (www.sgg.eg)، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية. 

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم في الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة. 

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة، لافتة إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية "أونلاين" في مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع فى إستيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات. 

ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية بقرار من دولة رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومى للمرأة.

المشروعات الخضراء 
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