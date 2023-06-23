الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: بث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية نصية للحجاج

الحج والعمرة
الحج والعمرة

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية، التي بثتها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من ثلاثة ملايين ومائة ألف رسالة نصية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، وذلك في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

يتضمن محتوى الرسائل التي بثتها الأمانة عن إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام الذين جاءوا ملبين لنداء رب العالمين تحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة، واستفاد منها 407,580 شخص.

وأكد بيان صحفي لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الجمعة، مواصلة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية.

من جهتهم.. أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، كما أشادوا بجهود وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.

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