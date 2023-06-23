الأنبا مرقس وليم يستقبل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط

استقبل صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، اليوم، بمقر المطرانية بمدينة القوصية، نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس والوفد المرافق لنيافته.

وكان فى استقبال الوفد الرفيع إلى جانب نيافة الأنبا مرقس، الأب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية بالقوصية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، القمص انطون رزق الله راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، القمص انطونيوس بشاي راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط، الأب اندراوس عوض راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بزرابي القوصية، الأب اليشع فهمي راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بكوم بوها، والأب روماني منير راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بالعزية.

ورافق الأنبا ثاؤفيلس فى الزيارة، القس متى رزق الله وكيل عام مطرانية منفلوط، والأب مكسيموس الجاولي سكرتير نيافة الأنبا ثاؤفيلس.

كان الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرفق لنيافته، قد جاء لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس وليم بسيامته الأسقفية، وتجليسه مطرانا على كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك .

خلال اللقاء دار حوار دافئ بين الحبرين الجليلين والأباء الكهنة الحضور حول إيبارشية القوصية الوليدة للأقباط الكاثوليك والخدمة الراعوية والاجتماعية بكنائسها وأديرتها.

كذلك تحدث الوفد الرفيع عن أواصر المحبة الأخوية بين أبناء الكنيستين الشقيقتين وسبل عيش الشركة الأخوية فى روح الوحدة والمحبة.