الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس وليم يستقبل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، اليوم، بمقر المطرانية بمدينة القوصية، نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس والوفد المرافق لنيافته. 

وكان فى استقبال الوفد الرفيع إلى جانب نيافة الأنبا مرقس، الأب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية بالقوصية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، القمص انطون رزق الله راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، القمص انطونيوس بشاي راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط، الأب اندراوس عوض راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بزرابي القوصية، الأب اليشع فهمي راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بكوم بوها، والأب روماني منير راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بالعزية.

ورافق الأنبا ثاؤفيلس فى الزيارة، القس متى رزق الله وكيل عام مطرانية منفلوط، والأب مكسيموس الجاولي سكرتير نيافة الأنبا ثاؤفيلس.

كان الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرفق لنيافته، قد جاء لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس وليم بسيامته الأسقفية، وتجليسه مطرانا على كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك . 

خلال اللقاء دار حوار دافئ بين الحبرين الجليلين والأباء الكهنة الحضور حول إيبارشية القوصية الوليدة للأقباط الكاثوليك والخدمة الراعوية والاجتماعية بكنائسها وأديرتها.

 كذلك تحدث الوفد الرفيع عن أواصر المحبة الأخوية بين أبناء الكنيستين الشقيقتين وسبل عيش الشركة الأخوية فى روح الوحدة والمحبة.

اقباط الكاثوليك الأنبا ثاؤفيلس الانبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الأنبا مرقس الأنبا مرقس وليم الأنبا مرقس وليم مطران القوصية القمص انطونيوس

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل مواطن فى المعصرة بالقاهرة

بـ6 ملفات.. كيف نقلت مصر تجربتها فى التعامل مع الأزمات لقمة "ميثاق عالمى جديد"؟

وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية بمقره الجديد

الرئيس السيسى يهنئ العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باليوم العالمى للخدمة العامة

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

محافظ أسوان: مد التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى نهاية يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين