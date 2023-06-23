محافظ أسيوط: رصف وتركيب الانترلوك بمدينة البداري ضمن خطة رفع كفاءة الطرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع وميادين مركز البداري، معلنًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه جارِ استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة البداري، كما تم رصف طريق الجزيرة الغربية بمدينة البداري استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بإشراف محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري وعلاء الناظر، نائبه ورضا خلف، مديرة التخطيط بمركز البداري على أن يتم استكمال باقي الشوارع والطرق تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأضاف اللواء عصام سعد، إلى تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة وذلك للعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناة.

وشدد محافظ أسيوط، على المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق وتذليل العقبات والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومسؤولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار العمل برفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقرى لتوفير طرق آمنة وممهدة للمواطنين.

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