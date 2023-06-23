مستقبل وطن: مفاجأت لأهالي الشروق في عيد الأضحى

انتهت أمانة مستقبل وطن الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، وبالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة وجهاز مدينة الشروق، من الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وقامت أمانة مستقبل وطن الشروق بالتعاون مع مجلس الأمناء وجهاز المدينة بالتنسيق فيما بينهما بشأن كافة الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز مفاجآت عديدة لأهالي مدينة الشروق في عيد الأضحى المبارك بساحة الأوسط.

كما قامت أمانة مستقبل وطن الشروق بتجهيز العاب للأطفال، للملاهي داخل حديقة مستقبل وطن الشروق بالإضافة للاتفاق مع فرقة مارشيلو موسيقية لتقديم عدد من العروض لإدخال الفرحة على قلوب أهالي مدينة الشروق ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك.