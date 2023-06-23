الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: مفاجأت لأهالي الشروق في عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

انتهت أمانة مستقبل وطن الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، وبالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة وجهاز مدينة الشروق، من الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. 

وقامت أمانة مستقبل وطن الشروق بالتعاون مع مجلس الأمناء وجهاز المدينة بالتنسيق فيما بينهما بشأن كافة الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم  تجهيز مفاجآت عديدة لأهالي مدينة الشروق في عيد الأضحى المبارك بساحة الأوسط.

كما قامت أمانة مستقبل وطن الشروق بتجهيز العاب للأطفال، للملاهي داخل حديقة مستقبل وطن الشروق بالإضافة للاتفاق مع فرقة مارشيلو موسيقية لتقديم عدد من العروض لإدخال الفرحة على قلوب أهالي مدينة الشروق ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك.

الأضحي المبارك أمانة مستقبل وطن الشروق بعيد الأضحى المبارك صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى المبارك جهاز مدينة الشروق مجلس أمناء المدينة المهندس إبراهيم شفيق

الأكثر قراءة

أسعار بيض المائدة اليوم 23 يونيو 2023 في بورصة السلع

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

ضبط 3 أشخاص حال محاولتهم تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة

غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب فى التجمع الخامس

كيف حمت الدولة أهالى البحر الأحمر من خطر السيول وتغيرات الطقس؟

ضبط محطة وقود لتصرفها في 1000 لتر سولار بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادي الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين