الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخطى المستهدف.. توريد 60 ألف طن قمح إلى شون وصوامع دمياط

قمح
قمح

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ أبريل الماضي، معلنة عن توريد 60174.717 طن من المحصول حتى الأمس بنسبة تخطت 129.4% من المستهدف.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا.

محافظ دمياط محافظة دمياط قمح شون دمياط دمياط

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