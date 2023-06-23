الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط محطة وقود لتصرفها في 1000 لتر سولار بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة إحكام الرقابة على المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق  والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك متابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة بمركز إيتاي البارود عن ضبط مخبزين لتصرفهما في 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير من ضبط 12 مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، بالإضافه إلى 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركزي دمنهور وكوم حمادة تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة  غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإحدى محطات تموين السيارات لتصرفها في 1000 لتر سولار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة الدكتورة نهال بلبع الخدمات المختلفة التموين والتجارة

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