"التعليم": ربط تحصيل سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للمدارس (مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط تحصيل مصروفات المدارس للصفوف الأولى، للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسي 2023/2024، وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة، بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة نحو تطوير العملية التعليمة، نحيط علم سيادتكم بأنه بتاريخ 12/6/2023 وافق الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الآتي:

1- استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بنفس الفئات والضوابط المنصوص عليها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي 2023/2024، والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

2- ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي العام والفني.

3- طلاب "كي جي 2" يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية، ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

4- بالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي: يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (ويرفق به إيصال سداد المصروفات).

5- يتم سداد مصروفات المدارس على حساب صندوق تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

- الفئات المعفاة

6- الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، هي:

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

- تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

inbound5193289725689675959