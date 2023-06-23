تجنب المنبهات.. طبيبة تضع روشتة تعليمات لطلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 عن نصائح تساعدهم على التركيز في امتحاناتهم بعيدا عن القلق والاضطراب، ولمعرفة الطريقة الصحيحة التي يكمل بها الطالب مذاكرته لاستكمال الامتحانات المقبلة.

وتزامنا مع بداية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 واهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة للحصول على نصائح يتابعها الطالب لتساعده على تخطي صعاب الامتحانات، ويقدم "الدستور" مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها الطلاب للحصول على نتيجة وحل يرضيه ولتجنب حالة القلق والتوتر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

روشتة طبية لطلاب الثانوية العامة يجب اتباعها لتخطي القلق والتوتر

قدمت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، الباحثة في الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها طلاب الشهادة الثانوية ليتمكنوا من أداء الامتحانات المقبلة دون قلق أو توتر ولتحقيق الهدف الذي يريده الطالب.

وقدمت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، خلال حديثها لـ“الدستور”، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة وهي تذكر دائمًا أن الإخفاق في مادة لا يعني بالضرورة أن المادة القادمة ستكون مشابهة لها في الصعوبة وبالتالي دائما ذكر نفسك باللحظة الحالية والتي تتطلب منك الكثير من الوعي والانتباه.

وأضافت يجب على طلاب الشهادة الثانوية العامة تجنب تناول المشروبات غير الصحية كالمشروبات الغازية والقهوة واستبدلها بالمشروبات والعصائر الطبيعية الأخرى وذلك لأن الدماغ يحتاج لقدر كبير من المياه التي تساعده على التركيز، بجانب الحرص على عدم السهر في ليلة الامتحان فالسهر يؤثر على الذاكرة ويجعل المعلومات مشوشة، ومن أهم النصائح التي يجب أن يركز عليها الطالب هي أن يدعم ذاته بالكلمات الإيجابية ويتجنب مقارنة نفسه بالآخرين واحرص على الابتعاد عن رفقاء السوء والمحبطين لعزيمتك، فهم أول محطة في طريق الفشل.