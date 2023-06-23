الحكومة تنفى تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامنًا مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامنًا مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المقررة، وفقًا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2023/2022، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، ليتم استكمال أداء الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو 2023، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.