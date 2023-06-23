حبس نقّاش قتل زميله بعيار نارى فى المرج 4 أيام

قررت نيابة المرج حبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعه على وجهه.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نقاش بتهمة قتل زميله بعيار ناري بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة في منطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصابًا بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبيّن من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشة" داخل شقة في منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري وأطلق النار على زميله وفرّ هاربًا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.