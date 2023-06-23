محافظ أسيوط ونائب جامعة الأزهر يبحثان سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية والتي توليها الدولة اهتمامًا.

جاء ذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها جامعة الأزهر، جاء ذلك بحضور بعض أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر.

وأكد محافظ أسيوط دور جامعة الأزهر في دعم مشروعات وخطط التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة وعلماء الجامعة في كل المجالات وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية والتنموية التي يجري تنفيذها، فضلًا عن تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر فرع أسيوط وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كل القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كل شركات الخدمات والمرافق.

كما أشار المحافظ إلى مشاركته المستمرة في كل الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة الأزهر فرع أسيوط ودعم أنشطة الجامعة وبرامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية وخاصة في قطاع الصحة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

ووجّه الدكتور محمد عبدالمالك، الشكر لمحافظ أسيوط، على دعمه ومشاركته في كل أنشطة وفعاليات الجامعة وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، معلنًا دعم فرع الجامعة لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلاً عن المشاركة في أعمال التطوير والتجميل لمدخل جامعة الأزهر والمدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها لتخرج فى أحسن صورة.

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