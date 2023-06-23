الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة المنصورة تتقدم 29 مركزا في تصنيف "Leiden" الهولندي لعام 2023

الدكتور شريف يوسف
الدكتور شريف يوسف خاطر

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، عن تقدم جامعة المنصورة في تصنيف جامعة Leiden الهولندي لعام 2023 حيث حققت الجامعة تقدما كبيرا فقفزت من المركز 611 لعام 2022 إلى المركز 572 لعام 2023 بتقدم 39 مركزا في الترتيب العالمي بين الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم الجمعة - أنه على مستوى جامعات إفريقيا تقدمت الجامعة مركزا واحدا من التاسع لعام 2022 إلى الثامن لعام 2023 وعلى مستوى الجامعات المصرية حافظت الجامعة على المركز الثالث.

وأشار إلى أن الجامعة تقدمت 29 مركزا عالميا لعام 2023 بمجال العلوم الفيزيائية والهندسة (Physical sciences and engineering) حيث جاءت بالمركز 597 عالميا.

كما تقدمت مركزين للعام الحالي على المستوى الأفريقي حيث جاءت بالمركز السابع بدلا من التاسع للعام الماضي، كما احتفظت الجامعة بالمركز الرابع محليا.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف والصادر عن جامعة Leiden الهولندية قائم على الإنتاج العلمي للجامعات وكذلك مدى التعاون البحثي مع الجامعات العالمية ويرجع استمرار تقدم جامعة المنصورة في هذا التصنيف لسياسة الجامعة الداعمة للنشر الدولي.

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