الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إزالة الإشغالات والتعديات بمدينة بدر.. الأهالى: عودة الانضباط من جديد

حملات إزالة بمدينة
حملات إزالة بمدينة بدر

شن جهاز مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة موسعة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات بعدد من أحياء منطقة مدينة بدر، بجانب إزالة السلالم الحديدية التي وضعها بعض السكان بالطابق الأرضي ببعض العقارات وإزالة اللافتات الإعلانية ورفع جميع المضبوطات وتسليمها لمخازن جهاز المدينة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي وسكان المنطقة.

وأشاد زياد حسام، أحد أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، بأعمال الإزالات التي تشهدها المدينة على مدار الفترات الماضية تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن تلك الحملات تساعد في إقامة أسواق على مستوى راق بعيدًا عن العشوائية والمشاهد التي أصبح رؤيتها تتسبب في أذي سكان المدينة، وتلك الحملات تساعد على القضاء على كافة مظاهر العشوائية.

واقترح أحمد العطار، أحد أهالي منطقة مدينة بدر، عمل ترخيض لبعض الأنشطة بضوابط، لافتا إلى أن مدينة بدر تحتاج لمزيد من العمران لجذب السكان والمساعدة في توفير الخدمات ومنافسة في الأنشطة، ذلك مع مراعاة البعد البيئي والأمني والمظاهر التجميلية في المدينة، لافتا إلى أن خلال الفترة القليلة الماضية تم تنفيذ عدد من الأسواق النموذجية، وهو ما يساعد في القضاء على مظاهر العشوائية وعودة الانضباط في الشوارع مرة أخرى.

أضاف أمجد محمد، أحد أهالي مدينة بدر، أنه لابد من المتابعة المستمرة لنتائج الحملات التي يشنها الجهاز لضمان استمرار نتائج الحملة وعدم عودة العشوائية مرة أخرى، بالإضافة إلى استمرار نزول تلك الحملات في مختلف أحياء مدينة بدر، خاصة أن المدينة أصبح معظمها مغتربين من عمال ومستأجرين يتسببوا في مزيد من العشوائية.

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مدينة بدر ازالة الاشغالات والتعديات إزالة الاشغالات التعديات محافظة القاهرة جهاز مدينة بدر

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