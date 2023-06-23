الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1109 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية شبرا أوسيم بمركز كوم حمادة، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتم الكشف خلالها على ١١٠٩ مواطنين مجانًا، من خلال ١٠ عيادات طبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية.

وأكد الدكتور أسامة عمار، مدير الإدارة الصحية بمركز كوم حمادة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة ٢٣٣ - عيادتي الأطفال ٣١٢ - الجراحة ١٦٢ - النساء ٧٠ - تنظيم الأسرة ٤٩ - القلب ٩١ - العظام ١٤١ - الأسنان ٤٦".

كما أكد الدكتور أسامة عمار، مدير الإدارة الصحية بمركز كوم حمادة إلى أنه تم التوجيه بالدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

الأستاذ الدكتور ارة الصحة الخدمات الصحية التخصصات المختلفة الدكتورة نهال بلبع الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور هانى جميعة

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