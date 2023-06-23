الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 792 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق في الغربية

مخالفة مواعيد الغلق
مخالفة مواعيد الغلق

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 729 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة الماضية الماضية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء .

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق وتشميع ليفربول منشأت مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

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