المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة قاتلة طفلها والمتهمين بقتل الطفل زياد

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لـ17 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، تأجيل جلسات محاكمة السيدة المتهمة بقتل نجلها بالشرقية، لجلسة 17 يوليو.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس محافظة الشرقية، وذلك بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.

تأجيل محاكمة متهم بقتل طفلته بالوراق لـ18 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق، لجلسة 18 سبتمبر؛ لحضور المتهم من محبسه.

وجاء في التحقيقات بالقضية رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س"، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها كريمته الطفلة "م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل زياد وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة الخانكة لجلسة الدور الأول من شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

تأجيل إعادة محاكمة 24 متهمًا فى قضية "الجوكر" لـ21 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 24 متهما في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ«خلية الجوكر الإرهابية» لجلسة 21 أغسطس.

تأجيل معارضة إسلام جابر فى قضية سرقة عقد زواج عرفى لـ12 يوليو

أجلت محكمة جنح الهرم، معارضة إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف، في قضية سرقة عقد الزواج العرفى، لجلسة 12 يوليو للمرافعة.

تأجيل محاكمة 43 متهمًا فى "خلية العجوزة الإرهابية" لـ19 أغسطس

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 19 أغسطس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية لـ6 يوليو

أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة ٦ يوليو المقبل.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الإسماعيلية"

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية لجلسة 17 يوليو.

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع و15 آخرين بتهم الإرهاب لـ16 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لجلسة 16 يوليو لسماع أقوال الشهود.