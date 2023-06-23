يبدأ اليوم.. موعد صرف معاشات يوليو 2023

تقدر الدولة عدد المستفيدين من المعاشات الاجتماعية بأكثر من 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات والكثير منهم مهموم بمعرفة موعد صرفه والاستعلام عن قيمته؛ لا سيما مع توجيه الرئيس السيسي بزيادته وهو ما نفذته الدولة بالفعل؛ تيسيرًا على المواطنين وتحمل الأعباء عنهم.

طرق الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

وفي إطار ميكنة العديد من الإجراءات الحكومية واتجاه الحكومة المصرية إلى التحول الرقمي ، قد حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية طرق الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي، مشيرة إلى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، لافتة إلى أن هناك خدمات إلكترونية عديدة منها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وللاستعلام عن المعاش بالرقم القومي إلكترونيًا أوضحت التأمينات الاجتماعية الخطوات الكاملة وهي كالآتي:

ـ الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط حتى تتمكن من الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة ثم تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما يمكنك الاشتراك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا وملء البيانات التالية:

- الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

- اسم العائلة.

- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الرقم القومي، الرقم التأميني.

- العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

موعد صرف معاشات يوليو 2023

وفي محاولة من الدولة لإسعاد المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 للاستفادة منه في الاحتفال بتلك المناسبة المباركة، على أن يبدأ الصرف غدا الجمعة الموافق 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو يتم صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

زيادة المعاشات في 2023

ويصل عدد أصحاب المعاشات إلى 11 مليون مواطن، يبدأون صرف معاشاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بدءا من أول ابريل 2023، بزيادة 15 %، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.