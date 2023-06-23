مصطفى بكرى لـ"الشاهد": التمويلات الخارجية للإخوان لإحداث عنف بلغت 1.2 مليار جنيه

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن المؤسسة العسكرية كانت تعلم أن هناك قوى خارجية تدعم مظاهرات "يسقط حكم العسكر" وهذا ما كشفته الدكتورة فايزة أبو النجا، عندما كانت في لجنة التحقيق بعد "آن باترسون" التي كانت مرشحة سفيرة أمريكية بعد مارجريت سكوبي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "باترسون"، قالت في تصريحاتها "اعتمدنا 40 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني بمصر لدينا قائمة بـ 600 منظمة سنعطيها أموالًا"، مشيرًا إلى أنه بلغت قيمة ما أخذه الإخوان من فبراير 2011 إلى نوفمر 2012 مليار و200 مليون جنيه صرفت من الخارج.

الجيش كان يسعى لإحداث حالة من التوافق

وأشار إلى أن الجيش كان يسعى لإحداث حالة من التوافق والتوصل مع كل القوى والفعاليات لحماية الوطن، لأن المخطط كان تمزيق مصر وإحداث فرقة مع كل الفئات الاجتماعية.

وأكد أن ما حدث في رفح 5 أغسطس واستشهاد 16 وجرح 21 أصبح السؤال من هؤلاء؟ ومن فعل ذلك؟، كانت الاجابات الإخوان والمنظمات الفلسطينية المتطرفة التي تنسق مع الإخوان وتمر من الانفاق، ولكن كان يقين لدى المؤسسة العسكرية والشرطة ان الإخوان يسعون لجر البلاد لحالة العنف وهم في الحكم حتى يتخلصوا ممن يريدون الخلاص منهم.