مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين ، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف فصول السنة واختلاف طول الليل والنهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 23-6-2023.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 4:08 صباحًا
صلاة الظهر 12:57 مساءً
صلاة العصر 32: 4مساءً
صلاة المغرب 8:00 مساءً
صلاة العشاء 9:33مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:07 صباحًا
صلاة الظهر 1:01مساءً
صلاة العصر 4:40مساءً
صلاة المغرب 8:07 مساءً
صلاة العشاء 9:43 مساءً.
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:05 صباحًا
صلاة الظهر 12:44 مساءً
صلاة العصر 4:14 مساءً
صلاة المغرب 7:43 مساءً
صلاة العشاء 9:12 مساءً.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:01صباحًا
صلاة الظهر 12:52 مساءً
صلاة العصر 4:29 مساءً
صلاة المغرب 7:57 مساءً
صلاة العشاء 9:31 مساءً.
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 4:22 ص
صلاة الظهر 12:50 مساءً
صلاة العصر 13: 4مساءً
صلاة المغرب 7:43 مساءً
صلاة العشاء 9:08 مساءً