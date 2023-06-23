الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين ، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف فصول السنة واختلاف طول الليل والنهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 23-6-2023.


مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
صلاة الفجر 4:08  صباحًا 
صلاة الظهر 12:57 مساءً
صلاة العصر 32: 4مساءً
صلاة المغرب 8:00 مساءً
صلاة العشاء  9:33مساءً



 مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

         
صلاة الفجر 4:07 صباحًا 
صلاة الظهر 1:01مساءً
صلاة العصر 4:40مساءً
صلاة المغرب 8:07 مساءً
صلاة العشاء 9:43 مساءً.  
    
    

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 مواقيت الصلاة  في شرم الشيخ
 
صلاة الفجر 4:05 صباحًا 
صلاة الظهر 12:44 مساءً
صلاة  العصر 4:14 مساءً
صلاة المغرب 7:43 مساءً
صلاة العشاء 9:12 مساءً.     

 

 


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 


صلاة الفجر 4:01صباحًا 
صلاة الظهر 12:52 مساءً
 صلاة العصر 4:29 مساءً 
صلاة المغرب 7:57 مساءً
صلاة العشاء 9:31  مساءً.   

 


مواقيت الصلاة فى أسوان 
 


صلاة الفجر 4:22  ص
صلاة الظهر 12:50 مساءً
صلاة العصر 13: 4مساءً
صلاة المغرب 7:43 مساءً
صلاة العشاء 9:08 مساءً 

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المفتي: الأمانة العامة لدور الإفتاء جسر حقيقي للتواصل

الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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