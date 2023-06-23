مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين ، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف فصول السنة واختلاف طول الليل والنهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 23-6-2023.



مواقيت الصلاة فى القاهرة



صلاة الفجر 4:08 صباحًا

صلاة الظهر 12:57 مساءً

صلاة العصر 32: 4مساءً

صلاة المغرب 8:00 مساءً

صلاة العشاء 9:33مساءً





مواقيت الصلاة في الإسكندرية



صلاة الفجر 4:07 صباحًا

صلاة الظهر 1:01مساءً

صلاة العصر 4:40مساءً

صلاة المغرب 8:07 مساءً

صلاة العشاء 9:43 مساءً.







مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



صلاة الفجر 4:05 صباحًا

صلاة الظهر 12:44 مساءً

صلاة العصر 4:14 مساءً

صلاة المغرب 7:43 مساءً

صلاة العشاء 9:12 مساءً.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



صلاة الفجر 4:01صباحًا

صلاة الظهر 12:52 مساءً

صلاة العصر 4:29 مساءً

صلاة المغرب 7:57 مساءً

صلاة العشاء 9:31 مساءً.



مواقيت الصلاة فى أسوان





صلاة الفجر 4:22 ص

صلاة الظهر 12:50 مساءً

صلاة العصر 13: 4مساءً

صلاة المغرب 7:43 مساءً

صلاة العشاء 9:08 مساءً