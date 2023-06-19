هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة غير كاملة؟.. الإفتاء تجيب

صيام العشر من ذي الحجة له فضل كبير أشارت إليه الأحاديث النبوية لذا يحرص المسلمون على الصيام الذي بدأ اليوم الاثنين بعد أن ثبت أمس رؤية هلال شهر ذي الحجة، ويستمر الصيام حتى وقفة عرفات – آخر أيام الصيام-.

ولكن ازداد التساؤل هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة غير كاملة ، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء في التقرير التالي .

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة غير كاملة؟

حثت الأحاديث النبوية المسلمون على صيام العشر من ذي الحجة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟) قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) رواه البخاري.

وكان النبي يصوم هذه العشر ويحافظ على صيامها؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة غير كاملة

وعن جواز صيام العشر من ذي الحجة غير كاملة ، قالت دار الإفتاء المصرية ، أنه للمسلم أن يصوم هذه الأيام العشر بقدر استطاعته؛ لأن أجر صيام التطوع عظيم عند الله تعالى، فإن اجتمع الصيام مع فضيلة الأيام العشر صار أجره مضاعفاً، وعلى فرض عدم ثبوت حديث صحيح في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعشر من ذي الحجة، فلا يستلزم عدم فضل صوم هذه الأيام. والله تعالى أعلم.

فروى مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قولها : (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ)، فقد أجاب عنه العلماء، قال الإمام النووي: "قول عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط)، وفي رواية لم يصم العشر، قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً، لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة.