الإثنين 19 يونيو 2023
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الدين لله

حكم النسيان في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

جريدة الدستور

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة له فضل عظيم كما ورد في الأحاديث النبوية لذا يهتم المسلمون بصيام هذه الأيام ، ويزداد التساؤل عن فضل صيامها وما هو حكم النسيان في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو ما توضحه الدستور وفق رأي الفقهاء في التقرير التالي.. 

حكم النسيان في صيام العشر الاوائل من ذي الحجة

ورد في الأحاديث النبوية عن حكم النسيان في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قول رسول الله صل الله عليه وسلم «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري ومسلم.

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لذا فجاء إجماع العلماء أنه من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام فرض أو نفل فليواصل الصوم، فهو صحيح، ولا شيء عليه، وجاء في الموسوعة الفقهية: وشرط كون الصائم قاصدا ذاكرا لصومه، أما لو كان ناسيا أنه صائم، فلا يفسد صومه عند الجمهور.

هل يجب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة كاملة؟

تصدر البحث عن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة كاملة أم يجوز صيام عدد منا فقط مؤشرات بحث جوجل، حيث بدأت أيام الصيام اليوم الاثنين، ورأى الفقهاء أن المسلم يستطيع صيام ما يقدر عليه من هذه الايام وليس مجبرًا على صياما كاملة.

وأشار الفقهاء أنه من المستحب ألا يصوم الحاج ، وأوضح  الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام العشر الأوائل من ذى الحجة سنة مستحبة ولكنها غير مستحبة بالنسبة للحجيج لأن الحاج يكون فى مشقة وتعب بأداء مناسك الحج.

وأوضح في حديث له عبر الفيس بوك ، إلى أنه إذا كان الحاج متمتعا وليس معه ما يذبح به الهدى فيصوم 3 أيام من هذه الأيام العشرة ثم يصوم السبعة بعدها فهي مستحبة لغير الحجيج ولو أراد الحاج أن يصوم منها إن كان عليه هدي ولا يجد ما يذبح به الهدى جاز له أن يصوم 3 أيام في الحج.

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