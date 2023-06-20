الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتي: الأمانة العامة لدور الإفتاء جسر حقيقي للتواصل

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام،

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن نتائج ومخرجات “منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب” والذي سينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، غداً الأربعاء،  يجب أن تخرج إلى الشارع وتمد جسور التواصل إلى الجميع.

وأضاف علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن دار الإفتاء المصرية كانت رائدة في هذا الأمر، حيث استطاعت أن توجد نقطة حوار واتصال منذ 15 ديسمبر 2015؛ عندما تم إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم.

وأضاف: “هذه الأمانة العامة والتي تم إنشائها، بدأت بـ23 عالم ومفتي حول العالم، ساهموا في إنشاء هذه الأمانة ومقرها القاهرة، والآن وصل عدد الأعضاء إلى ما يزيد عن 80 عضوا، وتعد جسرًا حقيقيا”.

ويشارك الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- فى فعاليات «منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب» فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقادها غدًا الأربعاء.

وصرَّح الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأن هذه الزيارة، التى تستمر 4 أيام، تأتى امتدادًا للجولات الخارجية التى يقوم بها المفتى، فى ضوء الاستراتيجية التى وضعتها دار الإفتاء المصرية.

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