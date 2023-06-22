الخميس 22 يونيو 2023
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"التنمية المحلية": الساحات والميادين جاهزة لصلاة عيد الأضحى

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

 قال الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير وجه جميع غرف العمليات وإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية بالربط والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء ورفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات. 

وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات والأمصال اللازمة والأطقم الطبية، وتوفير مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية. 

وأكد على جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة به.

التنمية المحلية الميادين لصلاة عيد الأضحى درجة الاستعدادات تهيئة الطرق رفع كفاءة الإنارة

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