الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثان الإسماعيلية ينهى أعمال التطوير والتجميل بميدان الممر

أعمال رفع كفاءة
أعمال رفع كفاءة ميدان الممر بمنطقة عرايشية

أنهى حي ثان الإسماعيلية أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها ميدان الممر، أشهر الميادين بالحي والذي يقع بنهاية شارع رضا بمنطقة عرايشية مصر ويشغل مساحة ١٠٠٠ متر تقريبًا، استمرارًا لأعمال التطوير بالميادين التي تشهدها مدينة الإسماعيلية بمناسبة موسم الأعياد والإجازات.

 

 قامت أقسام المشروعات والأزمات والكهرباء والطوارئ والحدائق والمتنزهات والمتابعة الخارجية، بتنفيذ الأعمال التي شملت دهان الطوب الفرعوني للسور الخارجي باللون البني مع صيانة ودهان الكراسي باللون الأخضر، بالإضافة إلى دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود.

 

وقام قسم الحدائق والمتنزهات بالحي بقص وتهذيب النجيلة والأشجار.

 

كما قام قسم الكهرباء باستبدال الكشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وتركيب شرائط مضيئة على النخيل، وكذلك تركيب أعلام ملونة ليعود الميدان إلى رونقه بنطاق حي ثان الإسماعيلية.

 

تأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الميادين العامة وكذلك حملات النظافة العامة خاصة مع حلول موسم الصيف والإجازات والأعياد.

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