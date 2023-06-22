قناة الناس| محمد مهنا يشرح الهمة التي تسمو بالروح عن العقبة (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الدرجة الأولى هى همة تصون القلب عن الدنيا، والدرجة الثانية هي الهمة التي تسمو بالروح عن العقبة، أي عن طلب العوض والأجر في الآخرة عن الأعمال في الدينا.

أضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن الإنسان لا يعمل فقط من أجل الأجر، وإن لم يكن أجر أفليس الإنسان عبدًا لربه فلم تطلب الأجر، لافتًا إلى أن الحيدث القدسي يقول ""يا عبادي لو لم أخلق جنة ولا نار أفلست أهلا لعبادتي".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.