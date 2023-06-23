ختام سيمينار كهنة أمريكا الشمالية فى بوسطن

تختتم اليوم الخميس 22 يونيو، أعمال السيمنار السنوي للآباء كهنة إيبارشيات أمريكا الشمالية، حيث بدأ السيمنار أعماله يوم الإثنين الماضي في كرمة السيدة العذراء في بوسطن في ضيافة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند.

خلال السيمنار تم مناقشة عدد من الأمور الرعوية التي تخص الأب الكاهن وخدماته في مجالات كثيرة مع تحديات العصر الحديث.

شارك في السيمنار مئة كاهن من إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا يوسف، مطران إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا.

كما حضره الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشيجان وإنديانا، والأنبا بايزل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لقطاع كنائس تورنتو ووسط كندا، والأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي.