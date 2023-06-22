مصرع شخص إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى

شهدت منطقة أطفيح مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق أطفيح بوقوع حادث مرورى.

على الفور انتقل رجال المرور لموقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، ما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.