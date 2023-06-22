ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل انطلاق حرس الحدود

أقام فريق حرس الحدود، ممرًا شرفيًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

واحتفى لاعبو حرس الحدود والجهاز الفني للفريق، بالنادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة,

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.