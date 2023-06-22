الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل انطلاق حرس الحدود

ممر شرفي للاعبي الأهلي
ممر شرفي للاعبي الأهلي

أقام فريق حرس الحدود، ممرًا شرفيًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

واحتفى لاعبو حرس الحدود والجهاز الفني للفريق، بالنادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة,

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

الأهلى ضد حرس الحدود الاهلى حرس الحدود الدورى المصرى

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