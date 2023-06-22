أبرزها الفضاء.. الرئيس الأمريكي يكشف عن مجالات التعاون مع الهند

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتم التعاون مع الهند في مختلف المجالات ومنها إرسال علاجات للسكري، والسرطان للهند، وكذلك التعاون بمجال الفضاء في 2024، كما سيتم العمل على مواجهة الطاقة التقليدية وتعزيز الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الحكومية، ومواجهة الأخبار الزائفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الهند، أنه سيتم مواصلة الجهود لتعزيز قطاع المواصلات، والقدرات العسكرية وسيتم عمل مناورة عسكرية مشتركة، وكذلك التعاون في مجال التسليح العسكري وكافة القطاعات.

وأكد أن نحو مليون فرصة عمل ستضاف للهند، وكذلك هناك الكثير من الأمريكيين ينتجون طائرات بوينج وتم رصد 200 مليون دولار لعمل محطة للألياف البصرية في أوهايو والطاقة الشمسية، كما ستيم توسيع التبادل التعليمي، ولدنيا أرقامًا قياسية للطلاب الهنود، ومن أجل تيسير الإجراءات سيتم افتتاح قنصلية جديدة، ونتطلع أن يكون هناك حلولًا مستدامة للتحديات العالمية.