الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عزوز عادل: تطوير استراتيجية وزارة الثقافة ضرورة للحفاظ على هويتنا

عزوز عادل- عضو تنسيقية
عزوز عادل- عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العديد من التحديات تواجه مستقبل الثقافة المصرية وقوتها الناعمة، رغم ذلك فإن القوة الناعمة في مصر تسير على الطريق الصحيح لاسترداد مكانتها محليًا وإقليميًا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد شهدنا تأثير الدراما على بعض القضايا الخاصة بالهوية الوطنية والمشاكل الاجتماعية. 

وأضاف “عادل” خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، لكن أحيانا تغيب الاستراتيجية الواضحة لبعض المؤسسات الثقافية، مما يؤدي إلى غياب الدور الفعال لها. 

وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة توصيات للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، جاء في مقدمتها العمل على تطوير الرؤية والخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة، من خلال تعظيم دور المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ووضع برنامج تعاون مع الوزارات الأخرى مثل (التربية والتعليم – التعليم العالي – الشباب والرياضة – السياحة والأثار).

وأشار إلى ضرورة حماية وحفظ تراثنا الثقافي والفني والهوية المصرية من خلال ربط الماضي بالحاضر، والعمل على تطوير المناهج التعليمية داخل أكاديمية الفنون، ومد هيئات التدريس بعناصر شابة مواكبة لسوق العمل، وتوفير بعثات خارجية لإعداد كوادر ثقافية متميزة.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعمل على رفع كفاءة الأنشطة الفنية داخل المدارس ومراحل التعليم الأساسي، وإمداد الهيئات التعليمية بمتخصصين في تدريس الفنون، وإعادة إحياء النشاطات والفاعليات الفنية المختلفة من خلال مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونوادي الشباب في جميع المحافظات، وعمل مؤتمر سنوي يجمع بين كل مديري الهيئات والإدارات والمؤسسات الثقافية المصرية، ورؤساء النقابات، ورجال الأعمال المصريين العاملين في المجال الفني من أجل مناقشة أهم التحديات التي تواجهها الثقافة المصرية.

عزوز عادل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التحديات الداخلية الثقافة المصرية قضايا هامة الهوية الوطنية

الأكثر قراءة

"عزباء".. القصة الكاملة لـ"ياسمين" المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق"

تيتانيك تلتهم طاقم غواصة تيتان.. الإعلان رسميًا عن مقتل الأثرياء الخمسة

غلاء أسبوسيد.. مرضى القلب: "زاد 100٪ مرة واحدة"

شقيق ممثل مشهور يتهم شركة بالنصب عليه فى 8 ملايين جنيه

قبل العيد.. تعرف على موعد صرف معاش شهر يوليو لعام 2023

كيف تفاعل المصريون مع "نويل روبرتسون" وما فائدة زيارته لمصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية