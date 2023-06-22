عزوز عادل: تطوير استراتيجية وزارة الثقافة ضرورة للحفاظ على هويتنا

قال عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العديد من التحديات تواجه مستقبل الثقافة المصرية وقوتها الناعمة، رغم ذلك فإن القوة الناعمة في مصر تسير على الطريق الصحيح لاسترداد مكانتها محليًا وإقليميًا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد شهدنا تأثير الدراما على بعض القضايا الخاصة بالهوية الوطنية والمشاكل الاجتماعية.

وأضاف “عادل” خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، لكن أحيانا تغيب الاستراتيجية الواضحة لبعض المؤسسات الثقافية، مما يؤدي إلى غياب الدور الفعال لها.

وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة توصيات للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، جاء في مقدمتها العمل على تطوير الرؤية والخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة، من خلال تعظيم دور المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ووضع برنامج تعاون مع الوزارات الأخرى مثل (التربية والتعليم – التعليم العالي – الشباب والرياضة – السياحة والأثار).

وأشار إلى ضرورة حماية وحفظ تراثنا الثقافي والفني والهوية المصرية من خلال ربط الماضي بالحاضر، والعمل على تطوير المناهج التعليمية داخل أكاديمية الفنون، ومد هيئات التدريس بعناصر شابة مواكبة لسوق العمل، وتوفير بعثات خارجية لإعداد كوادر ثقافية متميزة.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعمل على رفع كفاءة الأنشطة الفنية داخل المدارس ومراحل التعليم الأساسي، وإمداد الهيئات التعليمية بمتخصصين في تدريس الفنون، وإعادة إحياء النشاطات والفاعليات الفنية المختلفة من خلال مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونوادي الشباب في جميع المحافظات، وعمل مؤتمر سنوي يجمع بين كل مديري الهيئات والإدارات والمؤسسات الثقافية المصرية، ورؤساء النقابات، ورجال الأعمال المصريين العاملين في المجال الفني من أجل مناقشة أهم التحديات التي تواجهها الثقافة المصرية.