الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج: وزارة الثقافة تواجه مشكلة في الرؤية التي تعمل عليها منذ سنوات

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب سابقاً، إن هناك مشكلة في الرؤية التي تعمل عليها وزارة الثقافة منذ سنوات عدة، وتلك الرؤية متمثلة في خدمة المثقفين، وهذا سبب تحجيم الدور الذي تعمل عليه الوزارة.

الوصول للشباب 

وأكد هيثم الحاج، خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل ما تم بناءه السنوات الماضية كان ذا تأثير كبير على وصول الوزارة للجمهور، فحدث انفصال حقيقي بين الخدمة الثقافية والمواطنين.

جهود وزارة الثقافة 

وأضاف في حديثه، أن وزارة الثقافة تقدم الكثير من الخدمات الثقافية المؤثرة، لكن مازال هناك صعوبة في وصول تلك الخدمات الثقافية للجمهور، ولهذا سيناقش الحوار الوطني تلك التحديات بشيء من التفصيل من أجل العمل على حلها، خاصة وأن الثقافة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية الوطنية المصرية.

هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب جهود وزارة الشباب كسترا نيوز الحوار الوطنى

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