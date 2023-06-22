الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قرب برج "إيفل".. الجالية المصرية بباريس تستقبل الرئيس السيسى (فيديو)

الجالية المصرية بباريس
الجالية المصرية بباريس تستقبل الرئيس السيسي

قالت فيروز مكي، مراسلة “القاهرة الإخبارية” بباريس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لغداء عمل منفردًا بقصر الإليزيه، وتم عقد العديد من المباحثات خلاله.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا من الجالية المصرية اجتمعوا بالقرب من برج إيفل، للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكدوا على دعمهم الكامل له.

وتابعت أنهم عبروا عن فخرهم أن قمة "كوب 27"، بمصر هي التي أرست أساسيات هذه القمة في كلمة الرئيس السيسي، في افتتاحية قمة المناخ كوب 27 وعلى أساسها قام إيمانويل ماكرون بتنيظم قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد".

المشاركون بالقمة يأملون بوضع آليات مالية تعزز النظام العالمي

وأكدت أن هذه القمة يأمل المشاركون فيها، بالانتهاء إلى آليات مالية تعزز النظام العالمي، وتجابه ما يمر به من أزمات وتتواكب مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه يتم بحث آلية لفرض ضريبة دولية على الدول الكبرى التي تساهم بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية وهو ما خلصت له كوب 27  لدعم الدول الفقيرة التي تأثرت من التغيرات المناخية.

وعرضت قناة “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو يرصد تجمع المواطنين في باريس للترحيب بالرئيس السيسي، مرددين “تحيا مصر”، ورافعين صور الرئيس.

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي برج إيفل بالقرب للترحيب بالرئيس دعم إيمانويل ماكرون قصر الإليزيه قمة كوب 27 ميثاق التمويل العالمي الجديد

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