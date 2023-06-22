مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 بسبب العواصف فى ولاية تكساس الأمريكية

كشف مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في ولاية تكساس الأمريكية بسبب عواصف عاتية وأعاصير، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

تأثر بعض الولايات الأمريكية بعوامل الطقس السيئ

تعرضت العديد من الولايات الجنوبية والوسطى الغربية لحالة من الطقس القاسي، حيث ضربت العواصف الخطيرة التي غذتها درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، مما تسبب في حدوث الأعاصير والعواصف الرعدية وسقوط حبات البرد بحجم كرات الجولف.

واندلعت أعاصير توأمية في "كولورادو" بالولايات المتحدة، في ظاهرة نادرة الحدوث.