الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 بسبب العواصف فى ولاية تكساس الأمريكية

عواصف عاتية وأعاصير
عواصف عاتية وأعاصير بولاية تكساس الأمريكية

كشف مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في ولاية تكساس الأمريكية بسبب عواصف عاتية وأعاصير، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية". 

تأثر بعض الولايات الأمريكية بعوامل الطقس السيئ

تعرضت العديد من الولايات الجنوبية والوسطى الغربية لحالة من الطقس القاسي، حيث ضربت العواصف الخطيرة التي غذتها درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، مما تسبب في حدوث الأعاصير والعواصف الرعدية وسقوط حبات البرد بحجم كرات الجولف.

واندلعت أعاصير توأمية في "كولورادو" بالولايات المتحدة، في ظاهرة نادرة الحدوث.

القاهرة الإخبارية مقتل 4 أشخاص إصابة 9 عواصف الطقس السيء

مواد متعلقة

خبير: أمريكا تنظر للقاعدة العسكرية الصينية بكوبا بأنها محاولة للتجسس على قواتها

كاتب: أوروبا لا تستطيع منافسة أمريكا فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

بعد موجة أعاصير مدمرة.. نيوزيلاندا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي

أعاصير ورياح شديدة البرودة.. نصف الكرة الجنوبى يستعد لفصل شتاء قاسٍ

الأكثر قراءة

باحثة مصرية تنجح فى تدمير الخلايا السرطانية بجزيئات النانو

بحضور "الملا".. هيئة البترول و"أباتشى" توقعان لائحة إدارة شركة "خالدة"

ما حكم "العيدية" فى الشرع؟.. هانى تمام يُجيب

الغواصة تيتان.. اكتشاف حطام قرب السفينة تايتنيك وخبراء يقيمون المعلومات

نائب محافظ البحيرة يتفقد شركة السلام لتنمية الثروة الداجنة

"الإنتاج الحربى": نسعى لتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبى التخصصى بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية