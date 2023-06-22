ممثل حزب "العدل" يُطالب بإنشاء المجلس القومى للهوية الوطنية

قال أحمد عواد، أمين الثقافة والإبداع بحزب العدل، إن المعطيات والروافد الثقافية هى التى تشكل قوام المجتمعات وتوجهاتها ومن ثم الحضارة التى تنشدها تأثيرا وتاثرا بمحيطها الإقليمى والعالمى، وهو ما يلُزم الجماعة الثقافية بإدراك حجم مسؤلياتها تجاه المجتمع.

وطالب ممثل حزب العدل، بإنشاء المجلس القومى للهوية الوطنية، على أن يتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة لطرح رؤية واضحة تعتمد على الشفافية والمكاشفة، لضمان جدية التعامل والتعاون فى إطار المواطنة التى تضمن الحقوق والواجبات.