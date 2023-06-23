الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بمناسبة عيد الأضحى.. شروط الأضحية والأحكام الواجب توافرها عند الذبح

مواشي
مواشي

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المُبارك، الذي يُعد من أهم وأبرز الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويستعد فيها الكثيرين لذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى، إذ تُعدّ شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها بدليل قوله تعالى: «فصل لربك وانحر».

وحدد الفقهاء شروط المضحى حتى تكون الأضحية صحيحة ومقبولة شرعاً، أبرزها: نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.

ويكون وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وتكون الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر، للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي، فقال: «سُنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: يا رسول الله فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة».

شرواط واجبة في ذابح الأضحية

  • أن يكون المضحي مسلمًا أو من أهل الكتاب.
  • أن يكون المضحي عاقلًا فلا تصحّ ذبيحة المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، لأنّه لا قصد له.
  • أن يعقد المضحي نيّة الأضحية والذبح قربةً إلى الله تعالى.

 

شروط جائزة في ذابح الأضحية

  • يجوز أن يكون ذابح الأضحية ذكرا أو أنثى.
  • يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يُوكِل غيره بها.

 

شروط مستحبة في من يذبح الأضحية

  • استقبال القبلة عند الذبح.
  • إمساكُ آلة الذبح باليد اليمنى.
  • التكبير بعد التسمية.
  • ذكر اسم المُذكّي، ودعاء الله تعالى بالقبول.
  • إنهار الدم من الذبيحة.
  • يسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.

 

الشروط الواجب توافرها عند ذبح الأضاحي كما وردت في السُنة النبوية الشريفة

  • الذبح بآلة حادّة تمر على مكان الذبح بسرعة وبقوة.
  • أن يكون الذبح في الإبل نحرًا بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب على المضحي ذبحها وهي باركة.
  • أن يكون الذبح في غير الإبل وهي على جانبها الأيسر، فإن صعب ذلك وكان الذابح أيسر ذبحها على جنبها الأيمن .
  • قطع الحلقوم والمريء
  • عدم رؤية الأضحية السكينة قبل الذبح.
  • إراحة الذبيحة بعد الذبح.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية

شروط الأضحية

وما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع، ومن البقر ما كمل لهسنتان، ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما كمل له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة، ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها، وجودته، ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لايرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، لما روى عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أربع لا يجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى».

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