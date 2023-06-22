"عزباء".. القصة الكاملة لـ"ياسمين" المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق"

منذ أسبوع مضي، ظهرت فتاة ترتدي فستان أزرق عبر موقع الفيديوهات "تيك توك"، وهي ترقص في أحد الأفراح، وتصدرت هذه الفتاة محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث "جوجل"، بسبب رقصها الذي وصفه البعض بـ"المبتذل والجرئ".

القصة الكاملة بـ" ياسمين" المعروفة باسم "فتاة الفستان

البداية كانت مع نشر شخص ما فيديو خاص بالفتاة ياسمين، المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق" وهي طالبة في كلية الآداب جامعة المنصورة، طالبة بالسنة الأخيرة، عبر موقع الفيديوهات "تيك توك" فيديو خاص بها وهي ترقص في فرح إحدي صديقاتها، ولاقت الكثير من التعليقات المسيئة لها ولعائلتها.

وخرجت ياسمين المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق"، وهي تبكي بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال البرامج التلفزيونية، أنها لم تعرف أنه كان هناك شخصٍ ما يصوّرها وهي ترقص بهذه الطريقة في فرح صديقتها، وأنها بعد نشر هذا الفيديو أصبحت تخجل من المشي بالشارع.

فرح المعازيم سيدات

وأكدت ياسمين المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق" أنه كان فرح أقرب صديقاتها والتي فرحت لها كثيرًا لذا كانت ترقص بفرح شديد، ورقصت في حفل زفاف "فرح" المعازيم به كانوا 90% فيه كان من السيدات، موضحًة أنها لم تتزوج أو أن زوجها سيطلقها كما انتشرت الشائعات عبر السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بل هي عزباء، ولكن الأمر في سمعتها وسيرتها التي أصبحت حديث الجميع.

تصريحات ياسمين المعروفة باسم “فتاة الفستان”

وأوضحت الفتاة في تصريحات لها بعدد من البرامج أن حياتها بأكملها تغيرت بسبب ما حدث ونشر الفيديو الخاص بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع الفيديوهات "تيك توك"، وأصبحت عائلتها وسمعتها في مرمي النيران بسبب الأحاديث التي تنالها هي وعائلتها، من تنمر وسب لها و لعائلتها وتربيتهم لها.

وتحدثت الطالبة ياسمين المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق" بأنها لم تتمكن من الذهاب إلى الكلية التي تدرس بها لأداء الامتحانات بسبب ما حدث، بجانب أنها أصبحت لا تستطيع أن تسير في الشارع ماضيًا.