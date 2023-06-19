الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اسمها "مصر".. حكاية فتاة كتبت الغربة وحنين الوطن تفاصيلها (صور)

فتاة اسمها مصر
فتاة اسمها مصر

حكاية عشق كتبت سطورها الغربة والحنين للوطن، كان بطلها أب وابنته التي حملت اسم «مصر» لينادي محبوبته الصغيرة باسم وطنه الذي ازداد حبه بداخله حينما عاش خارجه.

 

قصة التي نسجت تفاصيلها الغربة؛ ترويها الفتاة «مصر محمود»، 30 عامًا، ابنة منطقة فيصل بالجيزة: حكاية اسمي سببها سفر أبي إلى دول كثيرة، لذا أصبح يُقارن بين مصر وغيرها، ووجد أن مصر هي أجمل بلد في الدنيا، بخيرها وطيبة شعبها، وشهامتهم، لذا أطلق عليّ اسم «مصر»، وعائلتي فوجئت بالأمر في البداية، لكنهم أحبوا الاسم كثيرًا بعد ذلك.

تُضيف «مصر»: المواقف التي قابلتها بسبب اسمي كانت عبارة عن دهشة، وبعض الناس لا يُصدقون ويعتقدون أنه اسم أطلقته على نفسي.. هذا في الحياة العادية، أما في الدراسة فكان هناك فضول من الناس أن يتعرفون عليّ أكثر.. يرغبون في الاقتراب مني.. نشأت الكثير من العلاقات، وأصبحت اجتماعية أكثر بسبب موضوع اسمي، وكان يجذب الناس ويثير إعجابهم لأنه اسم مميز ومختلف، ويسألونني عن التفاصيل.

 

لم يخلو الأمر من محاولات البعض لإقناع الفتاة بتغيير اسمها، لكنها كانت ترفض تمامًا: أشعر أنه شئ مميز بيّ، وكما أن اسمي مميز، فشخصيتي أيضًا ستكون مميزة، وحياتي كلها ستكون مميزة ومختلفة عن كل الناس، ويكفي أنني حينما أكون في أي مكان أجد اسمي يخلق حالة جميلة.. هناك الكثير من المواقف الجميلة التي قابلتها.

 

مصر فتاة فتاة اسمها مصر أسماء جديدة أسماء

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

السحر الفرعونى.. كيف حافظ المصريون القدماء على توهج بشرتهم وأجسادهم القوية؟

إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجارى بأسيوط

توفر 20 ألف فرصة عمل.. تفاصيل المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين