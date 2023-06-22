الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. أحمد عبدالعزيز يطالب بإصدار قانون لضبط صناعة الفنون

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز

قال الفنان أحمد عبد العزيز، خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، إحدى لجان المحور المجتمعى للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصري"، إن علينا الاهتمام بصناعة الفنون باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي ومن أهم مصادر تشكيل الوعي والهوية المصرية وتأكيد المفاهيم وأسس الهوية المصرية.

وأضاف:" ينبغي أن نهتم بعناصر صناعة الفنون وأهمها المواهب الفنية مثل الأطفال الذين يتعلمون الفن، خاصة أننا تعلمنا الفن من خلال المسرح المدرسي.. ولا بد أن نعيد النشاط المسرحي والفني مرة أخرى إلى مدارس المرحلة الابتدائية، لما له من مكاسب كثيرة ومنها أنه يمنع التطرف".

وأشار “عبد العزيز” إلى تراجع كبير في ظهور الكَُّتاب الكبار، فمنذ أجيال كان يوجد عشرات الأسماء يكتبون الأدب مثل نجيب محفوظ، ونحتاج الاهتمام بالكتابة والتشجيع من خلال المسابقات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال التاريخية والدينية، لأنها مسألة مهمة جدًا وتؤكد الهوية ويحبها الجمهور.

واقترح الفنان أحمد عبد العزيز أن تتولى بعض البنوك تمويل مثل هذه الأعمال التاريخية والدينية.

الفنان أحمد عبدالعزيز مستقبل الثقافة المؤسسات الثقافية المصري الهوية المصرية المسرح المدرسي

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