تقارير: حفر أول آبار حقل “غزة مارين” خلال الربع الأول من 2024

كشفت تقارير عالمية، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ستوقع الاتفاقية الاستثمارية النهائية لتطوير حقل "غزة مارين" للغاز مع السلطة الفلسطينية، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “CNN”، سيبدأ الشركاء في حفر أول بئر خلال الربع الأول من 2024، وأن التكلفة المتوقعة لتطوير الحقل ما بين 1.3 و1.4 مليار دولار، والبدء في استخراج الغاز خلال أقل من 30 شهراً من انطلاق أعمال التطوير، إلى أنه من المتوقع توجيه جزء من إنتاج الحقل للسوق الفلسطينية، على أن يجري تصدير الجزء المتبقي عبر محطات الإسالة المصرية.

ووقّعت مصر في فبراير 2021، ممثلة في شركة «إيجاس»، مذكرة تفاهم مع الشركاء في حقل الغاز بهدف تطويره، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه إلى مصر.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، في وقت سابق، إنه تم تكوين تحالف من الشركات المتخصصة، تحت مظلة «إيجاس»، لتطوير الحقل الواقع ضمن المياه الاقتصادية الفلسطينية أمام شواطئ قطاع غزة.