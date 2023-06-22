الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من مفاجآت حرس الحدود

مران الأهلي
مران الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعض التحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الفريق قبل ساعات من المواجهة المرتقبة، مساء اليوم، أمام فريق حرس الحدود، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الدستور"، أن كولر حذر اللاعبين من الاستهتار بالمنافس بسبب ترتيبه في جدول الدوري، مشيرًا إلى أن دوافع لاعبي حرس الحدود ستكون ضعف دوافعنا في أرض الملعب لرغبة البعض منهم لتسويق نفسه، ومن جهة أخرى الرغبة في الفوز على بطل إفريقيا.

وأضاف المصدر أن السويسري طلب من لاعبي الأهلي ضرورة التركيز في المباراة والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن أول مباراة عقب تحقيق لقب دائمًا ما تشهد نتيجة سلبية، وهو ما يخشاه من مباراة اليوم، ولا بد من التعامل معها على أنها مباراة كئوس حتى نضمن الفوز والاقتراب من حسم بطولة الدوري.

وأشار إلى أن كولر هدد اللاعبين بتوقيع عقوبات مالية وفنية على المقصرين خلال مباراة اليوم أمام حرس الحدود ولا بد من اللعب بنفس روح وشخصية نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق حرس الحدود.

السويسري مارسيل كولر حرس الحدود شديدة اللهجة سيد عبد الحفيظ لاعبي الاهلي

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