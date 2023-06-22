حيثيات المشدد والعزل لخبيرة بوزارة العدل (مستند)

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها على 3 متهمين بتهمة الرشوة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من شيرين . ص، محمد .م بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة عما أسند إليهما.

كما قضت المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والحرمان من كافة الحقوق والمزايا وعزل المتهمة الأولي من وظيفتها الأميرية ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة البوليس لمدة 5 سنوات ومصادرة مبلغ مقدم جعل الرشوة المضبوطة وقدره مائة وخمسين الف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

كما قضت المحكمة بإعفاء محمود .م من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها خلال جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمة الأولى خبيرة هندسي بمصلحة خبراء وزارة العدل أسال المال الحرام لعابها وزين لها شيطانها فكرة المكسب الحرام وأنساها أن الله مقسم الارزاق العادل في توزيع الثروات بل ويسرها لها أيضا.

لكنها ظنت أنها تملك بيديها المنح والمنع لأطراف التداعى في القضايا المعروضة عليها بموجب عملها بمصلحة الخبراء بوزارة العدل محل عملها متناسية أن فوق سبع سموات رب سماوات ورب منتقم جبار شديد العقاب على المخطئين رؤوف رحيم على المتقين والتوابين، حركتها شهوة المال الحرام وأرشدتها ودلتها ورسمت لها على الدرب المقيت خطواتها فجارت ولم تكتف وضلت ولم تهتدى بعباءة الرذيلة تدثرت نصرت الرزيلة ونشرتها وحطت من قر الفضيلة وادواتها وانجرفت تجاة أطماعها واتبعتها واتخذتها للأسف نبراسا لها متجردة مما تقتضية واجباتها الوظيفية من أمانة وإخلاص وعفة وشرف ملوثة ثوب الوظيفة العامة الأبيض الناصع، مدنسة ملطخته بفعلتها الشنعاء ناسجة خيوط شبكتها الاجرامية ناسية متناسية العقاب الالهى في الاخرة قبل الحساب الدنيوى.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهمة شيرين . ص بصفتها موظفة عمومية ،خبير هندسي بمصلحة الخبراء مكتب خبراء شرق القاهرة ، طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها ،بأن طلبت أربعمائة ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة علي سبيل الرشوة من الشاهد الأول بواسطة المتهمين الثاني والثالث أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه ،مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوي سالفة البيان وبإثبات احقيته في مبلغي التعويض والغرامة علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمان الثاني محمد . م ، سائق أجرة والثالث محمود .م ، موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها ،بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام

الشاهد الأول باسل . م ، أنه في غضون ديسمبر لعام ٢٠٢١ أقام الدعوي ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة بطلب إلزام شركة مانجروفي للإستثمار العقاري والسياحي بتسليمه وحدة سكنية مباعه اليه في منطقة الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتعويضة بمبلغ عشرة ملايين جنيه مقابل تأخير التسليم ، وأنه بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ صدر فيها حكما تمهيديا من المحكمة المختصة بإحالتها لمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة لندب خبير لمعاينة الوحدة علي الطبيعة لبيانةعما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد أخلت بإلتزاماتها التعاقدية منوعدمه وبيان مقدار التأخير في التنفيذ لتصدر المحكمة حكمها

واضاف الشاهد الأول أنه أبلغ الشاهد الثاني بصفته محام لمتابعة الإجراءات القانونية فأعلمه الأخير بإسناد ملف القضية بمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة للمتهمة الاولي لفحصها وإعداد تقرير فنيا بمقر عملها بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ وعلي إثر ذلك حضر اللقاء معها والشاهد الثاني والمتهم الثاني واعلمها بتضرره من تأخير الشركة في تسليمه العين محل الدعوي فطلبت منه الأنتظار خارج مكتبها وحضر اليه المتهم الثاني وأعلمه بطلب المتهمة الأولي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء التقرير الفني الخاص به وبرغبتها في مقابلته خارج مقر عملها فتوجه والشاهد الثاني إلي احد المقاهي بمدينة نصر وتقابلوا معها فطلبت منه خمسمائة الف ونسبة عشرة في المائة خفضت الي نسبة خمسة بالمائة من قيمة التعويض والغرامة الصادر عن المحكمة في الدعوي ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة علي سبيل الرشوة مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في تلك الدعوي وإثبات أحقيته في تعويض وغرامة قدرها عشرة ملايين فتظاهر بالموافقة

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