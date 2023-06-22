مصرع مواطن على يد آخر فى مشاجرة بالقليوبية

لقى مواطن مصرعه على يد آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من مستشفى ناصر العام باستقباله جثة مواطن، إثر جرح بـ"كتر" بالرقبة ولقى مصرعه فى الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “محمد. ع” ، قريب زوجته وأنه ارتكب الواقعة باستخدام سلاح أبيض “كتر”.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه متزوج ولديه 3 أطفال، حرر محضر بالواقعة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأحيل لجهات التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.