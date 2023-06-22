الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن على يد آخر فى مشاجرة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن  مصرعه على يد آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من مستشفى ناصر العام باستقباله جثة مواطن، إثر جرح بـ"كتر" بالرقبة ولقى مصرعه فى الحال. 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “محمد. ع” ، قريب زوجته وأنه ارتكب الواقعة باستخدام سلاح أبيض “كتر”. 

وكشفت التحريات أن المجنى عليه متزوج ولديه 3 أطفال، حرر محضر بالواقعة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأحيل لجهات التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

مواطن قسم شرطة ثان شبرا مستشفى ناصر الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

الرئيس السيسى: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة لكنه محفز لها

السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف

الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

الرئيس السيسى: مصر تحركت مبكرًا فى مواجهة تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية