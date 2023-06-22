السيسى: الأزمات العالمية أثرت سلبًا على إدارة سداد الديون

عدد الرئيس عبدالفتاح السيسي المشكلات التي تواجه الدول جراء التغيرات الطارئة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، ومنها: "ارتفاع التضخم العالمي بمعدلات قياسية، وتنامي تسوية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية ومتوسطة الدخل، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية".

وأضاف خلال كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر"، والتي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "كان لدينا خطة لإدارة الديون والتي تم بها عمل خطة التنمية المستدامة، ولكن هذا الأمر لاقى صعوبات كبيرة أمام استمرار نجاحنا الفعال لإدارة سداد الديون، بسبب تلك الأزمات".

وتابع: "نضغط نفسنا وندير ذلك الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية".