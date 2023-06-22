الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: الأزمات العالمية أثرت سلبًا على إدارة سداد الديون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عدد الرئيس عبدالفتاح السيسي المشكلات التي تواجه الدول جراء التغيرات الطارئة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، ومنها: "ارتفاع التضخم العالمي بمعدلات قياسية، وتنامي تسوية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية ومتوسطة الدخل، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية".

وأضاف خلال كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر"، والتي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "كان لدينا خطة لإدارة الديون والتي تم بها عمل خطة التنمية المستدامة، ولكن هذا الأمر لاقى صعوبات كبيرة أمام استمرار نجاحنا الفعال لإدارة سداد الديون، بسبب تلك الأزمات".

وتابع: "نضغط نفسنا وندير ذلك الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية".

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد فرنسا

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