الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، جهود الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو ١٢٥ طريق سيوة - مرسى مطروح، وأسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى الدكتور مبروك سالم، وكيل صحة مطروح بالتوجه على الفور والمتابعة الميدانية لحالات مصابي الحادث بمستشفى مطروح العام  ومتابعة تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي الحادث ولتذليل أي عقبات قد تستجد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى. 

وشدد محافظ مطروح، على التأكد من جاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين  مع تيسير إجراءات ٤ حالات وفاة لتسليمهم لذويهم، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم. 

وقدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العزاء لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك فور الإبلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص وبها عدد ٧ ركاب على طريق مطروح سيوة الكيلو ١٢٥، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ونقل المصابين وعددهم ٣ مصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة. 

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