الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى .. "المؤتمر" يطالب بمشروع قانون متكامل لتجريم العنف والإيذاء الأسرى

نسرين البغدادي
نسرين البغدادي

قالت نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن هناك العديد من برامج التأهيل قبل الزواج بالكنيسة والجوامع، بجانب برنامج "مودة" والعديد من المبادرات التي تنفذها الدولة، مؤكدة ضرورة التوعية بتواجد هذه البرامج.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

فيما قالت الدكتورة داليا الإتربي ممثل حزب المؤتمر إن العنف الأسري هو إلحاق الأذى بأفراد الأسرة الواحدة نتيجة غياب الوازع الديني والحوار بين أفراد الأسرة الناتجة عن الظروف الاقتصادية، بجانب التربية على بعض المفاهيم المغلوطة.

وأوصت بضرورة مراقبة المواد الدرامية والسينمائية لعدم تضمنها أي مشاهد عنف مع تقديم أعمال درامية تنشر المبادئ النبيلة، مع وجود أعمال درامية لتوعية الطفل بمبادئ الأسرة السليمة، وبضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاكلها في سوق العمل.

كما أوصت بضرورة التوعية الجادة للمرأة وتثقيفها وتوعيتها بأنها إضافة للمجتمع وليست عبئًا عليه، ووضع تشريع ومشروع قانون متكامل لتجريم العنف والإيذاء الأسري وفقًا للشريعة الإسلامية.

الأسرة والتماسك المجتمعي الظروف الاقتصادية العنف الأسري الواعز الديني المفاهيم المغلوطة المخاطر الإلكترونية

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