الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلة شخصية لاختيار الفائزين في "ثقافة بلادي"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مقابلات شخصية للمتقدمين لمسابقة «ثقافة بلادي» كمرحلة أخيرة لاختيار  الفائزين، وذلك بحضور الأمين العام ومساعديه ومشاركة خبراء من الداخل والخارج،حيث شملت لجنة المقابلة من الخارج: رئيسة التليفزيون المصري وممثلين لوزارات: الثقافة والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين لقطاعات الأزهر.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد، إن المسابقة استهدفت نقل ثقافتنا المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، وذلك عن طريق التزامل بين طالبين: طالب مصري، وآخر وافد يتعلم على أرض مصر ويدرس بالأزهر الشريف، وانطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر.

وأضاف أن المسابقة تركز على تأكيد الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وأعرافه وعاداته وتقاليده، ومن ثم تمكينهم من اللغة العربية عامة واللهجة المصرية خاصة، وتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط السياحة المصرية من خلال تعريف الوافدين بأبرز الأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصرنا الحبيبة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال بثّ روح الألفة والتعاون، وتفعيل المشاركة الهادفة بين الأزهر وقطاعات الدولة المختلفة. 
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة إلهام شاهين، إلى أن جوائز المسابقة عبارة عن جوائز مالية للفائزين على خمسة مستويات ولكل مستوى عدد من المراكز الفائزة والمستوفية للشروط والضوابط بإجمالي 370 ألف جنيه، الأولى: خمس جوائز قيمة الجائزة ٢٥ ألف جنيه، الثانية: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه ، الثالثة: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، الرابعة: عشر جوائز قيمة الجائزة سبعة آلاف جنيه، الخامسة: خمس جوائز قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه، كما تقدم وزارة السياحة جائزة  لكل الطلاب الفائزين، وهي عبارة عن زيارات للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والفيوم، ٣٠ جائزة لستين فائز، كما يقدم المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الكتب القيمة، لكل الطلاب الفائزين.

الدكتور نظير عي اد مجمع البحوث الإسلامية ثقافة بلادي رئيسة التليفزيون المصري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب

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