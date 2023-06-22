خبير تخطيط عمرانى: المدن الجديدة بعد ثورة 30 يونيو كانت أمرًا حتميًا

قال المهندس أحمد حسن خليل، خبير التخطيط العمراني، إن المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كانت أمرًا حتميًا بسبب الازدحام والتكدس.

وأضاف خبير التخطيط العمراني خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن منطقة وسط البلد كانت مزدحمة جدًا بسبب مجمع التحرير، متابعًا: "لكن اليوم كنت في وسط البلد الساعة التاسعة صباحًا ولم يكن هناك أي تكدس مروري، وهذه اللحظة انتظرتها منذ 10 سنوات عندما بدأنا نعمل على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة".

خبير تخطيط عمراني: الدولة بدأت تجني ثمار نقل المقرات الحكومية للعاصمة الإدارية

وتابع: "الدولة المصرية بدأت تشعر بالعاصمة الإدارية ونقل المقرات الحكومية إليها ونحن في مرحلة جني الثمار مع العلم أن مجلسي النواب والشيوخ لم يُنقلا للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مقار حكومية وسفارات لم يتم نقلها بعد".

وتابع: "في الماضي كان لدينا حول القاهرة الطريق الدائري والطريق الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي، هذه الطرق بديلة، وكانت تصب في ميدان التحرير، فمن يأتي للدلتا كان يذهب للتحرير، ومن يأتي من جنوب القاهرة يذهب إلى هناك، ومن ثم، فقد كان إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة أمرًا مهمًا للغاية".